Ситуация, с которой может столкнуться Украина во время отопительного сезона, непредсказуема.

И хотя Россия по какой-то причине много месяцев назад прекратила наносить удары по энергосистеме Украины, тем самым вновь создав в сознании её граждан иллюзию того, что всё нормально, но масштаб повреждений, нанесённых за несколько месяцев ударов, столь критический, что украинские энергетики из раза в раз призывают сограждан готовиться к худшему и не торопиться избавляться от генераторов.

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По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуация непредсказуемая: спрогнозировать действия России нельзя, поэтому не стоит исключать возможность блэкаутов в течение отопительного сезона, когда потребление электричества возрастёт. Кудрицкий порекомендовал не просто не избавляться от генераторов, а ещё и запастись дополнительным топливом.

При всём этом Кудрицкий утверждает, что энергетики делают «всё возможное», дабы обеспечить стабильный отопительный сезон, восстанавливая повреждённое оборудование и даже модернизируя инфраструктуру.

Ранее украинские энергетики предупреждали о том, что прошлый отопительный сезон прошёл без масштабных трагедий во многом благодаря благоприятной, тёплой зиме. В этом году, особенно, если обстрелы энергосистемы возобновятся, так может уже не повезти.