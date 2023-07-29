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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Херсонской области заявил о перехвате системами ПВО двенадцати ракет Storm Shadow
Целью которых, по всей видимости, была ж/д, связывающая Херсонскую область с Крымом.

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Плохие новости всегда воспринимаются острее, чем хорошие. Такова уж человеческая психология, вынуждающая искать способы решения проблемы или же пресечения её повторения в будущем. Не является исключением из правила и работа систем ПВО: когда всё хорошо, то, вроде бы, так и должно быть, когда же она пропускает одну или несколько ракет, то новость об этом разлетается по всей стране. По всей видимости, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо счёл это несправедливым, поэтому сегодня сообщил о крайне успешной работе систем ПВО во вверенном ему регионе.

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По словам Сальдо, ночью украинские войска запустили 12 (двенадцать) ракет Storm Shadow, имея целью разрушение железной дороги, связывающей Херсонскую область с Крымом. Все ракеты, утверждает Сальдо, были перехвачены, однако обломки одной из них всё же повредили контактную линию. К моменту публикации сообщения эти повреждения уже устранены.

Как отметил Сальдо, данная железная дорога — гражданская инфраструктура, и факт попытки нанесения по ней мощного ракетного удара является очередным доказательством террористической сущности заседающего в Киеве руководства.

Несмотря на то, что российские ведомства и министерства давно не стесняются использовать термин «террор» и «террористические атаки» по отношению к тому, что вытворяет Украина, признавать это государство террористическим Россия не торопится. По всей видимости, на то есть объективные причины.

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Spike Rus
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Серж Диезз
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Johan_888
16:08
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Китя.
16:05
Так это здорово параллельные ядра. если это было так как говоришь просто. можно было из 7950х 16 ядерник сделать 8 ядерник и работал на 10GHz в одно потоке порвал бы 13900кs как тузик грелку.
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
16:05
клоун тебе и сравнивают производительность на ватт
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Серж Диезз
16:00
это ты не о чем, по факту 13900К исполняет операция/ядро, а бульдозер операция/2"ядра". Поэтому суд и нагнул АМД, это чисто одно ядро и обман потребителей без всяких "но"
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
cantik
15:59
Доступ в инет тогда было легче всего получить через секретаршу какой-нибудь фирмы. У всех комерсов был инет.
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Серж Диезз
15:58
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Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
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