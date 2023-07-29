Новый день — новые цели.

К сожалению, текущему конфликту на Украине не видно ни конца, ни края: коллективный Запад, напрочь отказываясь принимать российские условия архитектуры безопасности в Европе, продолжает накачивать Киев вооружениями, попутно признавая, что по многим пунктам номенклатуры уже скребёт по дну бочки, Россия не видит подвижек противника (реального) в желании решать проблему дипломатическим способом, ну а Украина и её общество взвинчены пропагандой настолько, что готовы ещё долго терпеть все тяготы и лишения, которых, справедливости ради, в тылу практически и нет. Как результат, боевые действия не прекращаются, военный потенциал Украины стирается, и весомую лепту в этот процесс вносят разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», очередными кадрами работы которых поделилось сегодня Минобороны России.

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В нижеуказанном видеоролике продемонстрированы кадры поражения опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении с помощью управляемой авиационной ракеты. Как сообщает оборонное ведомство, в результате удара ликвидировано оснащённое противотанковыми средствами подразделение ВСУ. Логично предположить, что результатом этого удара стала более безопасная работа бронетехники на указанном направлении.

Отметим, что специальная операция стала для вертолёта Ка-52 первым и главным серьёзным военным конфликтом. В его рамках вертолёт продемонстрировал себя превосходно, проявив живучесть, эффективность и незаменимость на поле боя.