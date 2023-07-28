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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские войска затрофеили лёгкий французский колёсный «танк» AMX-10RC
Себя эти «машинки» не показали никак.

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Не придумав ничего лучше, но чувствуя необходимость выслужиться перед заокеанским сюзереном, Франция в начале этого года объявила о передаче Украине своих «лёгких» колёсных «танков» AMX-10RC. Значительная их часть была выбита и/или брошена в первый же день начавшегося 4 июня наступления ВСУ, теперь же как минимум один из образцов AMX-10RC был затрофеен силами восточной (V) группировки войск.

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О том, что AMX-10RC потерпят на Украине фиаско, военные эксперты, имеющие реальное военное образование и опыт службы в натовских армиях, предупреждали сразу после объявления Францией о передаче данных образцов техники. Причин несколько: отсутствие внятного обслуживания в украинских реалиях, а также необходимость применять их в условиях пересечённой местности, тогда как создавались AMX-10RC с расчётом на бои в условиях высокой степени урбанизации. Вот и вышло, что многие образцы этих колёсных «танков» увязли в грязи или же получили повреждения, которые невозможно оперативно исправить в полевых условиях.

Несмотря на то, что у ВСУ на паре участков линии боевого соприкосновения имеются минимальные успехи, если захват пары сёл, состоящих из одной—двух улиц, за неполных два месяца можно назвать успехом, в целом российское политическое руководство считает это наступление провалившимся. По простой причине: потери в его ходе, мягко говоря, непропорциональны приобретениям.

#россия #украина #боевые действия #amx-10rc
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