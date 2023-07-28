Рубль необходимо укреплять — это факт.

Если текущий конфликт на Украине, являющийся горячей прокси-фазой куда более глобального и важного «холодного» конфликта в экономической и дипломатической сферах, и ускорил какой-то процесс, то это процесс дедолларизации. Безрассудные действия западных стран подорвали доверие остального мира к своим финансовым институтам, и все увидели, что резервные валюты и западные банки могут становиться оружием в борьбе с «неугодными». Становиться следующими «неугодными» никто, естественно, не хочет, поэтому сейчас в мире активно продвигаются абсолютно естественные для человечества расчёты в национальных валютах.

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И вот, о том, что в ближайшее время Правительство подготовит нормативы о расчётах в рублях при экспорте сельхозпродукции (по сути — продовольствия), сообщила сегодня вице-премьер Виктория Абрамченко. Проект соответствующего Указа Президента уже обсуждается в Правительстве, и в скором времени будет направлен на рассмотрение Путину.

Необходимо отметить, что в рамках Указа речь идёт не только об экспорте российского продовольствия и прочей сельхозпродукции за рубли, но и об импорте продовольствия за национальные валюты стран-экспортёров.

На данном этапе ключевой проблемой является неконвертируемость большинства национальных валют, которые, по сути, мёртвым грузом накапливаются на счетах. И здесь на сцену, по идее, должна выйти группа БРИКС, в состав которой скоро вступят новые члены, и которая в перспективе должна создать собственную наднациональную резервную валюту.