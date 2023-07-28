Для обеих сторон данная локация, по всей видимости, стала идеей фикс.

Удержание Бахмута на протяжении многих месяцев было идеей фикс для украинских войск. Под это дело украинское политическое руководство снимало воодушевляющие ролики, занималось пиаром, возило в Конгресс США флаги из Бахмута, и так далее. По итогу, конечно же, Бахмут пал, и у России совершенно не было времени на то, чтобы закрепиться на этих позициях: буквально через две недели после объявления о взятии Бахмута по всем основным направлениям линии боевого соприкосновения (ЛБС) началось так называемое контрнаступление ВСУ.

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Наибольшего успеха, если то, что происходит с украинской стороны, вообще можно назвать успехом, наступление добилось именно на Бахмутском направлении, сумев вытеснить ВС РФ из пары квадратных километров территории. Без боя российские войска территории не отдают, что сегодня отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, ВС РФ «яростно цепляются за каждый сантиметр, ведут интенсивный артиллерийский и миномётный огонь». Тем не менее, за прошедшую неделю, согласно предоставленной Сырским информации, ВСУ смогли перехватить контроль над 4 квадратными километрами территории в районе Бахмута.

Какой ценой ВСУ добиваются этих минимальных «успехов», впрочем, Сырский не уточняет. Потери у ВСУ чудовищные до такой степени, что даже избегающий преждевременных заявлений президент РФ Владимир Путин высказался об украинском «контрнаступлении» как о полностью провалившемся. По мнению российского командования, сил для активных наступательных действий у ВСУ осталось ещё примерно на месяц — до конца августа. А вот как за это время может измениться ситуация на ЛБС — это вопрос пока открытый.