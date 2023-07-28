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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Посол России в США: поставки кассетных боеприпасов Киеву бьют по оставшимся «крохам» российско-американских отношений
Оказывается, крохи ещё остались.

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Хотя формально ни Россия, ни США, ни, в конце концов, Украина не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, то есть, не имеют никаких юридических обязательств по их утилизации или неприменению, но возможности высказать неодобрение никогда упускать не стоит. Вот посол России в США Анатолий Антонов и не упускает.

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По словам Антонова, на сегодняшний день между Россией и США уже практически нет отношений: остались разве что «какие-то крохи». И поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву бьют по этим крохам отношений. Как отметил посол, в дальнейшей работе с США Россия будет учитывать этот антироссийский шаг американской администрации.

Согласно официально озвученным президентом США Джо Байденом словам, кассетные боеприпасы Украине поставляются по причине нехватки стандартных конвенциональных артиллерийских боеприпасов. Если это действительно так, а всё свидетельствует о том, что Байден в данном случае говорит правду, то «Арсенал демократии», коим США были 60—70 лет назад, уже не тот. До перехода к неоднозначному шагу по передаче кассетных боеприпасов США активно «пылесосили» всех своих «союзников» на предмет наличия 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Дошло даже до того, что вывезли стратегические запасы из Израиля и Южной Кореи.

#россия #сша #политика
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