В Сети уже шутят, что это тонкий намёк на толстые обстоятельства.

Одна большая и уж очень сильно затянувшаяся и наскучившая основным зрителям театральная постановка, в которую киевское политическое руководство превратило текущий конфликт в частности и политическую работу Украины в целом, продолжается. Сегодня участниками представления стали президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Сырский получил в дар от Зеленского холст с изображением журавля, Залужный — именной наградной пистолет. И если с пистолетом всё понятно — дарить именное оружие это давняя военная традиция, тем более что официальной причиной для такого знакового подарка являются «выдающиеся заслуги в защите суверенитета и территориальной целостности» — то вот с холстом с изображённым журавлём всё куда менее понятно.

В любом случае, в Сети уже начали искать в подарках Зеленского военному командованию ВСУ различные глубинные смыслы. Какая первая мысль приходит в головы комментаторов, наблюдающих подарок главкому в виде пистолета, особенно, учитывая реалии на поле боя, пожалуй, объяснять не нужно.