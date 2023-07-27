За четыре дня продвинувшись на 12 км по ЛБС и на 3 км вглубь обороны ВСУ. Тише едешь — дальше будешь.

В середине прошлой недели российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ на Краснолиманском направлении, заняв железнодорожную станцию Молчаново. С этого момента инициатива на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения перешла к ВС РФ, и те приступили к методичному развитию успеха наступления: 23 июля начались наступательные действия в районе населённого пункта Сергеевка, и на сегодняшний день они продолжаются.

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Согласно предоставленной Минобороны России статистике, за четверо суток, минувших с 23 июля, группировка войск «Центр» (те, которые «О», или, как их прозвали в народе, «Отважные») продвинулась в районе Сергеевки до 12 километров по линии боевого соприкосновения и 3 километра вглубь обороны ВСУ. Безусловно, перед нами отнюдь не блицкриг, но если тенденция сохранится, то за условный месяц продвижение уже обретёт значительный совокупный успех.

Замысел этого прорыва обороны с последующим наступлением пока не разъясняется. Важно понимать, что поскольку четыре бывших региона Украины теперь считаются Россией её территорией, то одним из императивов специальной военной операции также является и установление полного контроля за всеми территориями этих регионов, значительные части которых пока заняты ВСУ.