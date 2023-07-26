Новых поражений — 2.

Работа дронов-камикадзе «Ланцет», как бы об их насыщенности российской армии на линии боевого соприкосновения не отзывались квазивоенные ораторы, стала уже рутинной. Только за сегодняшний день в рамках отражения очередного массированного наступления ВСУ набралось под десяток только зафиксированных и выложенных в Сеть кадров поражения украинской техники «Ланцетами». Жертвами дронов-камикадзе становятся «самоходки», буксируемая артиллерия, РЛС, ну и, конечно же, бронетехника, включая переданные Украине тяжёлые танки Leopard 2.

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Сегодня агентство «РИА Новости» опубликовало видеоролик, представляющий собой подборку кадров поражения танков Leopard 2 с помощью «Ланцетов» за последние несколько дней. Первые два видеоряда в данной подборке свежие, третий — повтор ранее уже публиковавшегося факта поражения представителя «семейства кошачьих» вышеуказанным «хирургическим инструментом».

Согласно сводке Минобороны России, только за сегодняшнее утро, за несколько часов боя, ВСУ при попытке массированной атаки потеряли больше тридцати единиц бронетехники, в том числе 22 танка. Почему МО РФ не уточнило, что в их числе были и «Леопарды», неясно. Возможно, уничтожения репутации этим танкам и без того уже хватило.