На месте Белого дома в такой ситуации каждый бы отказался её комментировать.

Совсем скоро с момента начала «контрнаступления» ВСУ минует ровно два месяца. Промежуток времени колоссальный, результата — никакого; только тысячи единиц подбитой, сожжённой и захваченной техники, а также чудовищное количество потерь в личном составе, и невозможность добраться даже до первой линии российской обороны. Всё это вынуждает западных спонсоров Украины либо уклоняться от ответа на неудобные вопросы, либо переадресовывать их Киеву. Чем сегодня и занимался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в рамках пресс-конференции в Белом доме.

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По словам Кирби, США не станут занимать по вопросу «контрнаступления» ВСУ какую бы то ни было позицию. Кирби отметил лишь, что США не будут управлять этой операцией и давать ей оценки, добавив также, что лично президент Украины Владимир Зеленский воспринимает «контрнаступление» как идущее медленнее, чем ожидалось/хотелось.

По мнению российских властей, наступление ВСУ уже провалилось. По мнению киевских властей, оно отстаёт от графика, но идёт по плану. План, впрочем, изначально был грандиозным: молниеносное перерезание сухопутного коридора, по которому идёт снабжение российской армии. Затем этот план «контрнаступа» преобразовали в «истощение российской армии». И здесь необходимо лишь понимать, что «истощение» — это когда свои потери многократно меньше потерь противника, а промышленность работает на полную мощность, насыщая войска требуемыми вооружениями. Всё это, как вы понимаете, не про Украину, а ровно наоборот.