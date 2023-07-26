Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме отказались комментировать ход «контрнаступления» ВСУ
На месте Белого дома в такой ситуации каждый бы отказался её комментировать.

реклама

Совсем скоро с момента начала «контрнаступления» ВСУ минует ровно два месяца. Промежуток времени колоссальный, результата — никакого; только тысячи единиц подбитой, сожжённой и захваченной техники, а также чудовищное количество потерь в личном составе, и невозможность добраться даже до первой линии российской обороны. Всё это вынуждает западных спонсоров Украины либо уклоняться от ответа на неудобные вопросы, либо переадресовывать их Киеву. Чем сегодня и занимался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в рамках пресс-конференции в Белом доме.

реклама

По словам Кирби, США не станут занимать по вопросу «контрнаступления» ВСУ какую бы то ни было позицию. Кирби отметил лишь, что США не будут управлять этой операцией и давать ей оценки, добавив также, что лично президент Украины Владимир Зеленский воспринимает «контрнаступление» как идущее медленнее, чем ожидалось/хотелось.

По мнению российских властей, наступление ВСУ уже провалилось. По мнению киевских властей, оно отстаёт от графика, но идёт по плану. План, впрочем, изначально был грандиозным: молниеносное перерезание сухопутного коридора, по которому идёт снабжение российской армии. Затем этот план «контрнаступа» преобразовали в «истощение российской армии». И здесь необходимо лишь понимать, что «истощение» — это когда свои потери многократно меньше потерь противника, а промышленность работает на полную мощность, насыщая войска требуемыми вооружениями. Всё это, как вы понимаете, не про Украину, а ровно наоборот.

#россия #украина #сша #боевые действия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сроки начала обучения украинских лётчиков управлению F-16 ещё не определены
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
170
Когда действительно нет аналогов: почему только Россия разрабатывает тяжёлые огнемётные системы
39
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
+
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
39
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
3 ключевые фишки игры Baldur's Gate 3
11
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
22
"Осторожно, горячо" - развеиваем популярные мифы о тяжёлых огнемётных системах
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
19
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:09
Хватит звездеть! Если у Вас есть 2600 и видяха уровня 3060/4060, то купив 5600 Вы прироста не заметите! Все игры сейчас заточены под консоли, т.е. уровень Рузена 2600. Со средней видяхой его вполне хв...
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
Лев корл
22:09
А у самого Ульянова наверно пароль "Ленин"))))
Названы самые распространенные ошибки при создании пароля у россиян
32.50
22:02
а смыл делать большую карту? чтобы что? одновентиляторная СО на видеокартах отводит до 200W.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
32.50
21:59
160*1,22 = 230 уроки математики на оверклокерах.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
REY_B_
21:57
Тут главный вопрос нафига всё это? - О жизни и здоровье украинцев понятно речи не идёт, иначе был бы Минск-2. Он и территориальную целостность, за исключением Крыма предлагал. Расклад, что Крым в Укр...
Замечен ноутбук ASUS с процессором Ryzen 9 7945HX3D с 16 ядрами, 32 потоками и 128 МБ кэш-памяти L3
Denis Lykov
21:55
Косарь, примерно ... 🤣👌🏻
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Denis Lykov
21:54
Разница "в косарь", как видишь ... 🤣👌🏻
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Denis Lykov
21:52
... и расскажи как этот *амд* будет завтра работать с DDR5 ... (vs *intel*) 🔩🔩🔩 🥱
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Ohotnik_mur
21:40
Наверно надо было и писать, когда будет официальная информация. А теперь давайте включим мозги. Над каспийским морем проходят маршруты гражданских самолётов. Целый рой самолётов. Гражданских самолётов...
Массированный удар крылатыми ракетами наносится по объектам на Украине
Але
21:37
Ну и чего на марсе делать? Антарктиду освоить здесь рядом не можем... а на марс собрались.
NASA выбрало компанию Lockheed Martin для создания ядерной ракеты, которая отправит людей на Марс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем