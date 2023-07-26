НАТО инцидента с облитым керосином дроном было мало?

Североатлантический альянс хлебом не корми — дай обострить обстановку, играя уже не просто с огнём, а с реакцией деления ядра. Как всем хорошо известно, «зерновая сделка» ушла в историю, а учитывая тот факт, что портовая инфраструктура Украины, в течение недели подвергавшаяся массированным ракетным и беспилотным ударам, уже в принципе не может функционировать, в прежнем виде этот договор нереализуем. В связи с этим НАТО решило усилить свою разведывательную деятельность в черноморском регионе, что следует из заявления по итогам Совета Украина—НАТО.

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В чём будет выражаться «усиление» разведки, неясно. Разведывательные дроны США и так практически беспрепятственно летают в территориальных водах черноморских стран НАТО, круглосуточно контролируя происходящее и тут же перенаправляя информацию Киеву. К вопросу о том, откуда в Киеве вообще знают, когда, куда и с какой целью передвигаются российские военные корабли.

Следует отметить, что наглость, с которой США осуществляют разведку в черноморском регионе, всё же время от времени становится причиной громких инцидентов. Так, несколько месяцев назад над Чёрным морем был поражён американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper, пересекший границу Республики Крым с выключенными транспондерами и не реагировавший на предупреждения российской стороны. После этого инцидента гонора у американцев поубавилось, но, как видим, «приземлять» дроны-разведчики надо регулярно, иначе быстро начинают опять наглеть.