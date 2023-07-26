На этот раз под удар попала бронемашина пехоты.

Номенклатура применяемых в ходе конфликта на Украине вооружений по длине списка если не сравнялась с номенклатурой времён Второй мировой войны, то как минимум вплотную к ней приблизилась. Используется всё: наземная техника, авиация, артиллерия, дроны, крылатые ракеты, баллистические ракеты, миномётные мины, противотанковые мины, гранатомёты, ПТРК, противовоздушная техника. В общем, перечислять можно долго, однако некоторые виды вооружений получают больше внимания, чем другие. Например, разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», которые ввиду практически полного подавления ПВО Украины могут позволить себе активно уничтожать технику противника в ходе отражения наступления.

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Вот и сегодня не исключение: Ка-52 отработал по бронемашине пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении, нанеся ей поражение с помощью управляемой противотанковой ракеты.

Ка-52 на сегодняшний день является одним из основных ударных вертолётов ВС РФ, и по совместительству одним из самых современных образцов техники в российских ВКС.