«Ланцету» всё равно, что ликвидировать.

В опубликованном в российских СМИ около двух недель назад посвящённом «Ланцетам» репортаже было заявлено, что производство этих дронов-камикадзе в России с момента начала специальной военной операции увеличилось в пятьдесят раз. С одной стороны, масштаб кажется фантастическим, с другой же, необходимо понимать, что имел место низкий старт, когда потребности в «Ланцетах» практически не было, до состояния, когда это теперь чуть ли не главное средство поражения различной техники противника.

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И вот, доказательства того, что войска на линии боевого соприкосновения, вопреки заявлениям некоторых квазивоенных деятелей, не испытывают дефицита в «Ланцетах», появляются каждый день в огромных количествах. Настолько огромных, что нам в редакции, дабы новостная лента не была битком забита кадрами работы «Ланцетов», уже приходится объединять несколько фактов их применения в один материал.

На вышеуказанных кадрах можно заметить факты поражения «Ланцетами» находящейся на вооружении ВСУ польской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab на Северском направлении, а также САУ «Гвоздика» на Южно-Донецком направлении.

Качество съёмки, безусловно, страдает, поскольку установка дорогой камеры высокого разрешения на одноразовый дрон абсолютно нецелесообразна с экономической точки зрения. Преимущество «Ланцета» в его доступности, простоте применения и эффективности действия.