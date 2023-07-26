Что, собственно, естественно и более чем предсказуемо.

Хорошая пословица гласит: «Свято место пусто не бывает». Если перефразировать её в экономической форме, то можно сказать, что громадный и богатый рынок, на котором имеется колоссальный спрос, без предложения не окажется. Примерно так произошло с российским автомобильным рынком, с которого под политическим давлением своих властей после начала специальной военной операции ушли мировые автомобильные бренды. Практически сразу освободившиеся ниши стали замещаться китайским автопромом, который является одним из главных выгодоприобретателей от неразумных решений европейских производителей.

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Как передаёт РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР, за первое полугодие 2023 года в Россию было экспортировано на 543 % (в 6,43 раза) больше автомобилей, чем за аналогичный период 2022 года. Всего за шесть месяцев текущего года из Китая в РФ было ввезено автомобилей на сумму в $4,6 млрд, из которых только за июнь было ввезено машин более чем на один миллиард долларов.

Это если считать в денежном эквиваленте. Если же учитывать непосредственно поставки машин в количественном эквиваленте, то скачок тоже колоссальный: 325,8 тысяч машин, что в 5 раз больше по сравнению с первым полугодием 2022 года. О чём это свидетельствует? О том, что россияне не только затариваются китайскими машинами, но и приобретают автомобили в целом более высокого класса.

Согласно сведениям Китайской ассоциации автопроизводителей, Россия стала главным экспортным рынком для китайских автомобилей. На втором месте, при более чем двукратном отставании, разместилась Мексика. Следует помнить, что китайский автопром активно окучивал российский рынок и до введения против России незаконных односторонних рестрикций со стороны Запада, но произошедшие события прямо-таки подстегнули спрос и предложение в данной сфере.

Навсегда ли европейские автоконцерны потеряли российский рынок, будет зависеть исключительно от европейских недальновидных «политиков». Ведь чем дольше держатся односторонние рестрикции (санкции), тем сильнее на российский рынок проникает китайский автопром, который и по качеству от европейских машин того же класса не отстаёт, и предлагает в целом больше за те же деньги.