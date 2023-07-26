По всей линии боевого соприкосновения, к слову.

Насыщение российских войск дронами-камикадзе «Ланцет» продолжается, и благодаря этому у нас каждый день появляется возможность посмотреть — и не по одному разу — на результаты работы этими «хирургическими инструментами». Сегодня не исключение, и в тематических группах в соцсетях начали появляться кадры работы «Ланцетов» по танку и гаубице M777 ВСУ.

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Результаты, собственно, простые: и гаубица, и танк выведены из строя. Да, не сгорели полностью, но продолжать участвовать в боевых действиях до осуществления ремонта, что в условиях отсутствия на Украине таких возможностей, практически равносильно уничтожению техники.

Недавно в российских СМИ публиковался специальный репортаж на тему «Ланцетов», из которого следует, что производство данных дронов-камикадзе в России с момента начала СВО увеличилось в 50 (пятьдесят) раз. Производственные площадки «Ланцетов» размещены в нескольких городах, и производство на каждой из них ведётся на полную мощность. Собственно, следствие наращивания производства мы и наблюдаем каждый день в новостных заметках, подобных данной.