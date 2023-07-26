Учитывая, что ранее продвижение если и было, то составляло десятки метров, то это и впрямь успех.

Вчера российские вооружённые силы прорвали оборону ВСУ на Краснолиманском направлении, заняв населённый пункт Сергеевка и его окрестности и попутно продвинувшись на несколько километров как по линии боевого соприкосновения, так и вглубь украинской обороны. Сегодня успех вчерашнего прорыва был развит, в результате чего наступательные действия в районе Сергеевки были продолжены.

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Согласно официальной сводке Минобороны России, войскам за сутки удалось продвинуться на расстояние до трёх километров по линии боевого соприкосновения и до 2,7 километров вглубь обороны ВСУ. Наступательные действия поддерживаются авиацией и тяжёлыми огнемётными системами.

На данном этапе неясно, какие планы у российского командования на данное направление линии боевого соприкосновения, но, исходя из императива освобождения всей территории Донбасса, можно предположить, что ВС РФ будут развивать наступление и выходить на более выгодные рубежи с целью окружения массивной агломерации Славянск—Краматорск.

Таким образом, сейчас в зоне конфликта параллельно друг другу идут два наступления: украинское, которое не имеет успеха ни на одном из направлений, и российское, пусть и потихоньку, но всё же закрепляющееся на новых рубежах.