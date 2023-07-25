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В представлении действующей американской администрации в США и в мире в целом нет больше других проблем и задач, кроме как регулярно затягивать конфликт на Украине, оттягивая его неизбежный и очевидный исход постоянными поставками вооружений. Примерно каждые две недели Пентагон сообщает об отправке вооружений из числа имеющихся непосредственно в американских арсеналах, и дополнительно примерно каждый месяц — о заказе Пентагоном оружия для Украины в военно-промышленном комплексе, то есть, которое будет отправляться в долгосрочной перспективе. Сегодня речь идёт о первом варианте — изъятии вооружений из числа уже имеющихся запасов армии США.
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На сей раз пакет «военной помощи» в общей сложности оценён в 400 миллионов долларов, и в его состав войдёт масса различного оборудования, снарядов и экипировки. Всего пятнадцать пунктов, и выглядят они так:
- дополнительные снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
- снаряды для артиллерии калибров 155мм и 105мм;
- миномётные снаряды калибров 120мм и 60мм;
- 32 бронетранспортёра Stryker;
- ракеты TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты к ним;
- беспилотные воздушные системы Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические воздушные системы навигации;
- взрывчатка для расчистки заграждений;
- более 28 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат;
- системы ночного видения и тепловизоры;
- запчасти, полевое оборудование и снаряды для тренировок.
Как видим, США не хотят мира на Украине, который можно приблизить только полным прекращением поставок военной техники и боеприпасов.