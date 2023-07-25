Эх, эти бы деньги да на избавление американских городов от бездомных... Но, видимо, Украина важнее.

В представлении действующей американской администрации в США и в мире в целом нет больше других проблем и задач, кроме как регулярно затягивать конфликт на Украине, оттягивая его неизбежный и очевидный исход постоянными поставками вооружений. Примерно каждые две недели Пентагон сообщает об отправке вооружений из числа имеющихся непосредственно в американских арсеналах, и дополнительно примерно каждый месяц — о заказе Пентагоном оружия для Украины в военно-промышленном комплексе, то есть, которое будет отправляться в долгосрочной перспективе. Сегодня речь идёт о первом варианте — изъятии вооружений из числа уже имеющихся запасов армии США.

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На сей раз пакет «военной помощи» в общей сложности оценён в 400 миллионов долларов, и в его состав войдёт масса различного оборудования, снарядов и экипировки. Всего пятнадцать пунктов, и выглядят они так:

дополнительные снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS;

ПЗРК Stinger;

дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;

снаряды для артиллерии калибров 155мм и 105мм;

миномётные снаряды калибров 120мм и 60мм;

32 бронетранспортёра Stryker;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты к ним;

беспилотные воздушные системы Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические воздушные системы навигации;

взрывчатка для расчистки заграждений;

более 28 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат;

системы ночного видения и тепловизоры;

запчасти, полевое оборудование и снаряды для тренировок.

Как видим, США не хотят мира на Украине, который можно приблизить только полным прекращением поставок военной техники и боеприпасов.