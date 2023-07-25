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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США передают Украине очередной пакет «военной помощи» на $400 млн: с боеприпасами, БТР Stryker, ракетами ПВО и прочим
Эх, эти бы деньги да на избавление американских городов от бездомных... Но, видимо, Украина важнее.

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В представлении действующей американской администрации в США и в мире в целом нет больше других проблем и задач, кроме как регулярно затягивать конфликт на Украине, оттягивая его неизбежный и очевидный исход постоянными поставками вооружений. Примерно каждые две недели Пентагон сообщает об отправке вооружений из числа имеющихся непосредственно в американских арсеналах, и дополнительно примерно каждый месяц — о заказе Пентагоном оружия для Украины в военно-промышленном комплексе, то есть, которое будет отправляться в долгосрочной перспективе. Сегодня речь идёт о первом варианте — изъятии вооружений из числа уже имеющихся запасов армии США.

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На сей раз пакет «военной помощи» в общей сложности оценён в 400 миллионов долларов, и в его состав войдёт масса различного оборудования, снарядов и экипировки. Всего пятнадцать пунктов, и выглядят они так:

  • дополнительные снаряды для ЗРК Patriot и NASAMS;
  • ПЗРК Stinger;
  • дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS;
  • снаряды для артиллерии калибров 155мм и 105мм;
  • миномётные снаряды калибров 120мм и 60мм;
  • 32 бронетранспортёра Stryker;
  • ракеты TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты к ним;
  • беспилотные воздушные системы Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические воздушные системы навигации;
  • взрывчатка для расчистки заграждений;
  • более 28 миллионов патронов для стрелкового оружия и гранат;
  • системы ночного видения и тепловизоры;
  • запчасти, полевое оборудование и снаряды для тренировок.

Как видим, США не хотят мира на Украине, который можно приблизить только полным прекращением поставок военной техники и боеприпасов.

#россия #украина #сша #боевые действия
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