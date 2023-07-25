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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: танк Т-90М «Прорыв» отрабатывает по «опорникам» ВСУ на Краснолиманском направлении
«Прорыв», собственно, прорывает оборону.

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За последние сутки контрнаступление достигло серьёзных успехов — с поправкой разве что на тот факт, что речь идёт о реальном с точки зрения военной науки контрнаступлении ВС РФ на Краснолиманском направлении после отражения атаки ВСУ. В результате контрнаступательных действий российским войскам удалось продвинуться на несколько километров по линии боевого соприкосновения и на несколько километров вглубь обороны ВСУ. Весомую долю в данном деле вносят современные российские танки Т-90М «Прорыв», и сегодня Минобороны России показало видеоролик работы данного танка по опорным пунктам.

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На сегодняшний день Т-90М «Прорыв» является самым современным российским танком из числа тех, что представлены в зоне специальной военной операции в необходимом количестве. Предприятие «Уралвагонзавод» регулярно отгружает новые партии «Прорывов» на линию боевого соприкосновения, тем самым насыщая этими крайне живучими машинами войска, перед которыми стоит важнейшая задача.

Технически же самым современным танком в России является Т-14 «Армата», но пока что кадров его применения в зоне боевых действий не поступало. Хотя информация о том, что «Армата» в той или иной степени участвует в спецоперации, поступает сравнительно регулярно. По всей видимости, Т-14 проходит испытания в условиях боевых действий, но близко к линии боевого соприкосновения их пока не подпускают.

#россия #украина #боевые действия #танки #т-90м #т-90 #т-90м "прорыв"
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