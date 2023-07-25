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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ сообщило о значительном продвижении российских войск на Краснолиманском направлении
Значительном в реалиях текущего конфликта, естественно.

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Летнее контрнаступление действительно имеет существенный успех, но есть один нюанс: успешно его осуществляют не ВСУ, а ВС РФ. Вчера стало известно о том, что российские войска сумели прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении, а также к западу от Кременной, и вот, сегодня Минобороны России в официальной сводке отрапортовало о том, что за последние сутки успех удалось развить.

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Из сводки следует, что на Краснолиманском направлении ВС РФ установили контроль над населённым пунктом Сергеевка, продвинувшись в общей сложности до четырёх километров по линии боевого соприкосновения и до двух километров в глубину обороны ВСУ. Вместе с тем наступательные действия шли и в районе Серебрянского Лесничества, где российские войска сначала отразили атаку ВСУ, а затем сами перешли в контрнаступление, продвинувшись на полтора километра в глубину обороны ВСУ.

Что до украинских наступательных действий, то они продолжаются на всех основных направлениях линии боевого соприкосновения, но не имеют успеха: атаки отражаются, ВСУ несут тяжелейшие потери в технике и личном составе. Суточные потери в различной технике составляют несколько десятков единиц, так что можно себе представить, сколько её выбивается за месяц.

#россия #украина #боевые действия
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