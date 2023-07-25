Попытка была безуспешной — средства поражения были ликвидированы штатным оружием корабля.

Настойчивость, с которой вооружённые силы Украины пытаются нанести ущерб российскому Черноморскому флоту, что ни говори, вызывает изумление: всяческие попытки оборачиваются провалом, но от своей задачи украинские военные не отступают, рассчитывая, что в один прекрасный момент кто-нибудь зазевается и пропустит удар. Вот и сегодня утром была осуществлена очередная попытка атаки по патрульному кораблю «Сергей Котов» Черноморского флота.

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Согласно сводке Минобороны, попытка удара осуществлялась с помощью двух быстроходных безэкипажных катеров. Оба средства поражения были уничтожены штатным вооружением «Сергея Котова»: один катер был ликвидирован на расстоянии 1000 метров, второй — на расстоянии 800 метров.

Пострадавших в результате инцидента нет, патрульный корабль продолжает выполнять свои задачи в Чёрном море.

«Сергей Котов» — современный патрульный корабль проекта 22160. Спущен на воду в начале 2021 года, а в строй вступил весной прошлого года.