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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Резников пообещал, что удары по Крыму и Крымскому мосту будут продолжаться
Как и удары по всей Украине, господин Резников.

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У нынешнего киевского руководства многое стало навязчивыми идеями. К сожалению, все эти навязчивые идеи связаны не с созиданием, а с разрушением того, что создали другие люди, но тем не менее. Сегодня глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью CNN заявил, что удары по Крыму и Крымскому мосту будут продолжаться, поскольку благодаря этим ударам снижается «военный потенциал противника», и это, в свою очередь, «поможет сохранить жизни украинцев».

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По мнению Резникова, разрушение военной логистики оппонента — «нормальная тактика», поскольку в её результате нарушаются поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и прочих необходимых на линии боевого соприкосновения материальных средств.

Важно понимать, что украинские удары по тем или иным локациям в Крыму — это не более чем пусть и неприятные, но всё же уколы в масштабе текущего конфликта. Реальные удары наносит ВС РФ, методично изничтожающие портовую инфраструктуру украинских причерноморских городов, ежедневно «выносящие» арсеналы, склады с боеприпасами, места скопления техники и дислокации резервов.

Что же до тезиса с «сохранением жизней украинцев», то лучшим способом сделать это будет прекратить конфликт — в данном случае на российских условиях. Но на этот единственно верный в сложившейся ситуации шаг несамостоятельное и попавшее в ловушку пропаганды киевское руководство, увы, пойти не в состоянии.

#россия #украина #боевые действия
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