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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» с хирургической точностью поразил узел связи ПВО ВСУ на Херсонском направлении
Потому он и «Ланцет».

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«Ланцеты» продолжают каждый день наносить ущерб ВСУ, выбивая не только технику в огромных количествах, но и нарушая систему войсковой связи. Так, сегодня в Сети появились кадры поражения «Ланцетом» одного из узлов связи системы противовоздушной обороны ВСУ на Херсонском направлении.

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На кадрах можно заметить, что узел связи расположен в населённом пункте и хорошо замаскирован, поэтому возникает закономерный вопрос — каким образом его вообще удалось обнаружить. Не исключено, что кто-то из мирных граждан, раздосадованных тем, что ВСУ размещают военную технику и аппаратуру прямо посреди села, чуть ли не на чьём-то участке, слил эту информацию российской армии, после чего по цели и «прилетело».

Отметим, что сейчас идёт активнейшее насыщение российских войск на передовой «Ланцетами». Дроны отлично зарекомендовали себя доступностью, а значит, их можно производить в огромных количествах (что, кстати, и происходит), неприхотливостью, а также мощной боевой частью, способной «выносить» не только замаскированные камуфляжной сетью узлы связи, но и даже тяжело бронированные танки.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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