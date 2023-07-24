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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал ключевой задачей «контрнаступа» истощение российской армии
Объясните президенту кто-нибудь, что он не ту армию истощает.

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За каскадом политических клише, которыми доверху заполнены регулярные обращения президента Украины Владимира Зеленского к нации, порой проскакивают интересные заявления. Так, например, сегодня Зеленский в свежем обращении заявил, что целью «контрнаступления» является изматывание и истощение вооружённых сил России путём уничтожения их «личного состава, техники, запасов, складов и штабов».

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Данное заявление звучит особенно любопытно, учитывая тот факт, что первоначально на данный «контрнаступ» возлагались огромные надежды: по замыслу, в первые сутки российские войска должны были почему-то дрогнуть, сбежать с оборонительных линий, и украинские силы блицкригом промчались бы прямо до побережья Азовского моря, перерезав сухопутный коридор, по которому осуществляется снабжение российской группировки войск в зоне СВО. Причина, по которой риторика Зеленского меняется, предельно проста: провал наступления очевиден уже всем, и забалтывать его уже не получается: в западной прессе регулярно выходят материалы пессимистического для Киева толка, и в целом отсутствие прогресса на линии боевого соприкосновения с украинской стороны видно невооружённым глазом.

Что же до «истощения» ВС РФ, то здесь Зеленский, конечно же, вновь произносит то, что хочет слышать украинская общественность. В реальности в конфликте на истощение верх одерживает сторона, у которой на то есть экономические и промышленные возможности. Украина, полностью в финансовом и военном планах находящаяся на содержании коллективного Запада, у которого, по словам даже американских политиков, заканчиваются такие примитивные и базовые вещи, как артиллерийские снаряды, «играть» в истощение, тем более бросаясь в «контрнаступы» на подготовленные позиции, не может по определению. Тем временем в России «оборонка» вкалывает без выходных и перерывов, нарастив масштабы производства от нескольких раз до нескольких десятков и даже сотен раз в зависимости от номенклатуры. Производство одних только боеприпасов увеличено примерно в 12 раз, о чём сегодня дополнительно заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

#россия #украина #боевые действия
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