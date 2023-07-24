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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Годовой объём боеприпасов Россия теперь производит за месяц — глава Минпромторга
Совершенно невообразимые масштабы военного производства.

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Российская экономика, конечно, далека от полного перестроения на военные рельсы (этого и не надо), но практически все имеющиеся и возводимые новые оборонные заводы так или иначе загружены работой под завязку: трудятся в три смены без выходных и многократно масштабировав производство. Всё это уже давно не секрет, и объёмы производства постоянно только увеличиваются, и сегодня о том, что только производство боеприпасов в России по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в 12 раз, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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По словам Мантурова, объём производства средств поражения в России на сегодняшний день уже достиг уровня, при котором их выпуск и поставка только за один месяц превышает объём, выпущенный за весь прошлый год. Который, напомним, и так уже был годом мобилизации экономики и военного производства.

О том, что нынешний конфликт является конфликтом на истощение, говорят уже не только в России, но и на Западе и даже на Украине. Опасения западных журналистов и политиков вызывает тот факт, что в битве на истощение они не способны обеспечить Украину боеприпасами даже с текущим расходом, который и без того примерно в десять раз уступает российскому. По плану, мобилизовать военную промышленность в США для того, чтобы достичь масштаба производства снарядов, достаточного для обеспечения текущего суточного расхода ВСУ, собираются аж к 2028 году. Как будто конфликт к тому моменту уже не будет загашен так или иначе.

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