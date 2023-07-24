Хирургия на высшем уровне.

Дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают подтверждать свой статус одного из реально изменивших правила «игры» видов вооружений в рамках специальной военной операции. Каждый день эти относительно простые, недорогие и эффективные одноразовые беспилотники нейтрализуют военный потенциал ВСУ, выводя из строя всё, до чего могут добраться, начиная от легковых автомобилей и опорных пунктов, заканчивая тяжёлыми танками, зенитными пусковыми установками и бронетехникой. Сегодня в Сети появились кадры ликвидации «Ланцетом» боевой машины пехоты Bradley, поставленной в количестве примерно сотни единиц Соединёнными Штатами в пользу вооружённых сил Украины.

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Как и во всех подобных роликах, мы имеем дело со склейкой кадров с двух беспилотников: один — непосредственно бьющий в цель сам «Ланцет», второй — дрон-разведчик, фиксирующий поражение цели. На кадрах видно, что в результате попадания «Ланцета» БМП Bradley загорелась. Её дальнейшая судьба не демонстрируется, но догадаться, что с ней произошло после начала пожара, нетрудно.

На сегодняшний день количество только зафиксированных на видео и фото свидетельств поражения «Ланцетами» различной техники ВСУ давно перевалило за 400—450. Сколько фактов поражения техники с помощью данных «иксобразных» дронов осталось за кулисами, можно только догадываться.

Стоит помнить, что с момента начала СВО производство «Ланцетов» в России выросло в 50 раз и продолжает наращиваться. Сейчас активно идёт работа по внедрению в войска третьего поколения «Ланцетов», способных действовать в составе так называемого роя.