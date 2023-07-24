Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Стартовал новый сезон мультсериала «Футурама» — спустя 10 лет после завершения предыдущего
Тогда история красиво завершилась. Зачем старое ворошить?

реклама

Сегодня, 24 июля, состоялся выход первого эпизода нового сезона мультсериала Futurama. Производство восьмого сезона сериала, вернувшегося после десятилетнего перерыва, спонсировал онлайн-кинотеатр Hulu.

реклама

Как и в случае с седьмым сезоном, восьмой будет разделён на две части. В первую вошли 10 эпизодов, которые станут выходит раз в неделю. Когда следует ждать выхода второй половины сезона — будет сообщено дополнительно.

В продолжении к своим ролям вернулись практически все основные актёры озвучки, включая Джона Ди Маджио, подарившего голос роботу Бендеру. Что поклонников «Футурамы» ждёт на протяжении следующих недель — можно узнать из свежего трейлера.

#кино
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Джон Уик 4» уже официально доступен в российских онлайн-кинотеатрах
Масштабно и очень пафосно: дебютный трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли
Минцифры действительно планирует снять запрет на пиратские онлайн-кинотеатры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
6
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
6
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
12
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
13
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
+
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
4

Сейчас обсуждают

Александр Колодин
18:07
Денег хочешь срубить, голодранец?
Вышел Inkscape 1.3: многоядерный рендеринг, лассо для узлов, коллекции шрифтов и многое другое
ЧатоБот
18:04
В некроинском ГУР одни малахольные, вагнеры будут резать Некроину с севера на юг по Збручу.
ГУР МО: Желание "вагнеровцев" пойти на экскурсию в Польшу является угрозой для ЧВК
Александр Колодин
18:03
Забавно хрюкаешь! Давай ишшо !
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Китя.
18:03
Да в одно потоке мощнее в 2 раза. 1650v3 отдыхает.
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
Китя.
18:01
Для игр 4ядра маловато. а i5-12400 уже годный процик для игорей.
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
FelsheR-BAN100904
18:01
а что тебе ещё делать - читай и трясись от страха.
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Раиль Ахметов
17:58
3050 уж слишком дерьмовая за свои деньги
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
Александр Колодин
17:56
Как тебя, бедолагу, пучит то. Любо- дорого читать!
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Китя.
17:54
Играх решает частота ядра. а не количество не до ядер чем иметь 20ядер по 2.6MГц. лучше иметь 6ядер с частотой 4.2MГц .
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
FelsheR-BAN100904
17:52
нет, поржать над тобой недоразвитым поросенком)) Скоро салом будешь, когда на убой? Ты сдохнешь как почти пол милиона свиней, а украина снова русской будет. Домой вернётся. Давай поторапливайся - зем...
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем