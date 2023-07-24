Тогда история красиво завершилась. Зачем старое ворошить?

Сегодня, 24 июля, состоялся выход первого эпизода нового сезона мультсериала Futurama. Производство восьмого сезона сериала, вернувшегося после десятилетнего перерыва, спонсировал онлайн-кинотеатр Hulu.

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Как и в случае с седьмым сезоном, восьмой будет разделён на две части. В первую вошли 10 эпизодов, которые станут выходит раз в неделю. Когда следует ждать выхода второй половины сезона — будет сообщено дополнительно.

В продолжении к своим ролям вернулись практически все основные актёры озвучки, включая Джона Ди Маджио, подарившего голос роботу Бендеру. Что поклонников «Футурамы» ждёт на протяжении следующих недель — можно узнать из свежего трейлера.