Виновных найдут и накажут.

Не оставили сегодняшние инциденты с украинскими беспилотными атаками по Москве и Крыму без внимания и в МИД России. Внешнеполитическое ведомство страны отметило бессмысленность произошедших атак с военной точки зрения, классифицировав их как способ запугивания мирного населения.

реклама

По мнению МИД РФ, те, кто на Западе руководят нынешней украинской военной и политической властью, явно нацелены на «дальнейшее обострение ситуации». Министерство иностранных дел в курсе заявлений, сделанных главой украинского Минцифры касательно намерения не только продолжать, но и усиливать подобные атаки, и заявило о том, что Следственный комитет России уже возбудил по всем упомянутым фактам уголовные дела.

Свой комментарий МИД завершил заявлением о том, что Россия оставляет за собой право принять «жёсткие ответные меры». В чём будут (если будут) выражаться эти ответные меры, неясно, но одно совершенно точно: отрезвляется киевское военно-политическое руководство с большим трудом. Возможно, чудодейственный рассол в виде возобновления ракетных ударов по критически важной инфраструктуре приведёт их в чувства. В любом случае, показательная «порка» должна состояться, раз по-другому в Киеве не понимают.