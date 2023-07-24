Стандартные или нестандартные — не важно. Главное — вообще возобновить этот процесс.

Сегодня у Украины получилось с помощью беспилотных атак по Москве и Крыму сместить центр внимания с тотальных провалов на линии боевого соприкосновения, где, если что, Россия перешла в реальное контрнаступление на Купянском направлении, а «контрнаступление» ВСУ буксует уже больше полутора месяцев. В этом плане Киев можно разве что похвалить: в стране временная эйфория, а тут ещё и представители российской власти играют им на руку, публикуя свои комментарии касательно произошедшего. Так, например, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил выбирать «нестандартные цели» для нанесения ударов.

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По мнению Медведева, помимо хранилищ, энергоузлов и нефтебаз есть «и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым». На что намекает зампред Совбеза, неясно: за данной формулировкой может скрываться что угодно.

Здесь необходимо отметить лишь то, что вовсе не важно, по каким целям наносить удары — стандартным или не очень. Главное — в принципе их наносить, тем самым подавляя у противника чувство безнаказанности за свои выходки, дабы впоследствии он сто раз подумал, прежде чем впредь устраивать нечто подобное.