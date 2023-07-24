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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины полагает, что конфликт закончится к следующему лету
И закончится принятием Украины в НАТО.

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Несмотря на то, что коллективный Запад уже несколько раз указал Украине её место в мире: быть удобным прокси-полигоном для боевых действий против России, в Киеве, полагая, что сценарий фильма «Красотка» вполне можно применить к реальной жизни и к межгосударственным отношениям, продолжают вожделенно мечтать о будущем под крылом НАТО. Так, министр обороны Украины Алексей Резников продолжает делать вид, что перспектива вступления страны в Североатлантический альянс не призрачна и не будет всегда уходить за горизонт.

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В беседе с журналистами из США Резников заявил, что Украину «могут» принять в НАТО на его следующем саммите альянса, который состоится летом 2024 года. К тому же времени, размышляет Резников, может закончиться и сам вооружённый конфликт. Во избежание последующих обвинений Резников сразу оговорился, добавив, что это только его личный прогноз. Что до окончания вооружённого конфликта, то министр обороны Украины свято верит в то, что он завершится победой Украины.

Здесь что бы то ни было добавлять — это только портить. Следует отметить, что слепая вера в украинскую несокрушимость довольно быстро выветривается даже из финансирующих Украину стран коллективного Запада. Всё чаще в западной прессе можно наблюдать пессимистические материалы о потерях ВСУ, отсутствии продвижения в рамках широко разрекламированного «контрнаступления», а также полном превосходстве России во всём спектре вооружений.

#россия #украина #боевые действия #нато #психиатрия
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