Это как минимум второй зафиксированный на видео/фото случай захвата Bradley.

За последние сутки ВСУ предприняли новую попытку нанести удар на Запорожском и Южно-Донецком направлениях линии боевого соприкосновения. Попытка была серьёзной, о чём свидетельствует задействование украинскими силами техники непосредственно западного производства. Согласно официальной статистике Минобороны России, в ходе отражения этого наступления за сутки ВСУ потеряли 7 танков Leopard и 15 БМП Bradley. Фото- и видеосвидетельства данной статистики российского оборонного ведомства уже активно появляются, и вот, как оказалось, как минимум одна из потерянных ВСУ Bradley была захвачена российскими силами.

реклама

Как сообщают тематические «паблики» в социальных сетях, БМП Bradley удалось затрофеить бойцам отряда БАРС-11 «Кубань» в ходе отражения наступления в районе Орехова. Какова дальнейшая судьба данного экземпляра БМП Bradley, пока, естественно, неизвестно.

На сегодняшний день это уже как минимум второй зафиксированный факт захвата Bradley российскими войсками.