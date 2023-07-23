А шутит ли?..

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Обсудить главам Беларуси и России есть что, и одной из тем обсуждения, что вполне логично и закономерно, стала ставшая следствием разрешённой попытки вооружённого мятежа передислокация в Беларусь тех бойцов ЧВК «Вагнер», которые верны не государству, а своему командному составу.

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Беседуя с Путиным, Лукашенко в шутку (или нет) заявил, что бойцы «Вагнера» стали «напрягать» его своим желанием «сходить на экскурсию» на Запад — в данном случае в Польшу: в Варшаву, Жешув и другие города.

Какие в реальности планы на ту часть ЧВК «Вагнер», что сейчас находится в Беларуси, а это, по разным подсчётам, уже сейчас до восьми тысяч бойцов, неясно. Официальная версия — инструкторская работа с бойцами белорусской территориальной обороны. Но, согласитесь, данная версия, учитывая количество «инструкторов» и масштабы белорусских вооружённых сил, не выдерживает никакой реальной критики. В общем, в список загадок СВО теперь добавилась ещё одна.