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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ обвинило украинских зенитчиков в безграмотных действиях после инцидента со Спасо-Преображенским собором в Одессе
Тут ни добавить, ни убавить.

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Сегодня в Одессе уже пятую ночь подряд было неспокойно: российской армией наносились ракетные удары по объектам, которые были превращены Украиной в военные цели за время действия так называемой зерновой сделки, и которые ранее находились под гарантиями безопасности со стороны РФ. Как только сделка прекратила своё действие, а Россия отказалась продлевать своё в ней участие в силу невыполнения сторонами договора взятых на себя обязательств по исполнению ряда российских требований, по милитаризованным объектам в портовых городах Украины начали наноситься сокрушительные ракетные удары.

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Наиболее сильно ВСУ нашпиговали оружием Одессу, поэтому именно этот город последние пять дней всплывает в новостных сводках. Сегодня, впрочем, была и нехорошая новость: во время ракетного удара была повреждена крыша Спасо-Преображенского собора. Естественно, украинские пропагандисты, забыв про то, как «хорошо» работают их расчёты ПВО, тут же стали огульно обвинять в произошедшем Россию, которая, дескать, намеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру.

Зачем России тратить дорогостоящие ракеты на то, чтобы проделать дыру в крыше собора, с логической точки зрения объяснить невозможно. А вот то, что этот инцидент был следствием работы украинской противовоздушной обороны, особенно, учитывая многочисленные предыдущие подобные инциденты, как версия ложится идеально. Попадание в собор могло быть следствием двух факторов: либо российская ракета была подбита аккурат над Спасо-Преображенским собором, и её обломки рухнули на его крышу, либо непосредственно ракета украинской ПВО сбилась с курса и, как это бывало уже не один раз, угодила в гражданский объект.

Минобороны России, проинспектировавшее многочисленные кадры инцидента, склоняется ко второй версии, и уже обвинило украинские расчёты ПВО в безграмотных действиях, заключающихся в размещении «зениток» в жилых кварталах населённых пунктов. Российские вооружённые силы, добавило МО РФ, планируют ракетные удары заведомо исключая нанесение ущерба гражданским объектам и объектам культурного и исторического наследия.

#россия #украина #боевые действия
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