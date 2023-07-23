Сколько же туда всего навезли, прикрываясь «зерновой сделкой»...

То, что для Украины так называемая зерновая сделка была отличным прикрытием для размещения в Одессе многочисленных военных объектов и использования этого города для осуществления пусть и не имеющих никакого значения с военной точки зрения, но всё же ударов, это на сегодняшний день уже не секрет. За «читерство» с использованием данных Россией гарантий безопасности одесской портовой инфраструктуры Украину сейчас, после того как «зерновая сделка» перестала действовать, активно и демонстративно наказывают ракетными и беспилотными ударами, продолжающимися уже несколько ночей. И сегодняшняя ночь не была исключением.

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Как следует из официальной сводки Минобороны России, целями сегодняшних ударов с использованием крылатых ракет морского и воздушного базирования стали объекты в Одессе, на которых против РФ готовились террористические акты с использованием безэкипажных катеров. Объекты были уничтожены, и «бонусом» для ВС РФ стал тот факт, что в момент удара на объектах находились в том числе и иностранные наёмники.

Напомним, что безэкипажные катера неоднократно применялись украинской стороной для попыток нанесения ударов по кораблям Черноморского флота, по береговым объектам в Севастополе, а также по опорам Крымского моста. Последняя атака, которая номинально оказалась успешной, стала для киевского руководства большой ошибкой (одной из их бесчисленного множества): портовая инфраструктура страны уничтожена, судьбы Одессы и Николаева теперь под вопросом, «зерновая сделка» ушла в историю, а Украина лишилась одного из последних источников доходов. Иными словами, страна ещё сильнее повиснет на шее у коллективного Запада, у которого сейчас и своих проблем выше крыши.