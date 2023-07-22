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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польский премьер прокомментировал заявление Путина о том, что западные территории Польши являются «подарком Сталина»
По сути — подарком от России.

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Для тех, кто хотя бы мало-мальски знают историю, не является секретом то, что нынешние границы Польши слабо соответствуют её реальным историческим границам. В результате многократных разделов Польши в XVIII—XIX веках её территории отошли другим государствам, а по итогу Второй мировой войны, когда Польша была освобождена как государство, ей были предоставлены значительные некогда немецкие земли. Во вчерашнем заявлении в ходе заседания Совбеза России президент Путин отметил этот исторический факт, напомнив предпочитающим забывать это польским властям о том, что значительная часть нынешней территории Польши раньше была немецкими землями, и их передача Польше является «подарком Сталина».

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Естественно, в польском руководстве, которое уже чуть ли не на генетическом уровне имеет уязвлённое неприятной для Польши историей последних пары веков самолюбие, этот комментарий Путина восприняли болезненно. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий позволил себе заявить, что «Сталин был военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков».

Историческая «правда», утверждает Моравецкий, «не обсуждается», а посол РФ в Польше будет вызван в МИД.

Несомненно, у польско-российских/советских отношений, как у медали, две стороны. К сожалению (для Польши), польские власти готовы смотреть только на реверс этой медали, забывая про существование аверса.

#россия #политика #польша #история #психиатрия
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