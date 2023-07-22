Хороший и очень злободневный вопрос.

На протяжении всего того периода украинского конфликта, который стартовал 24 февраля 2022 и продолжается по сей день, западная пресса словно мантру повторяет сказку о том, что Украина каким-то образом одерживает в этом конфликте верх над Россией. Реалии на поле боя, в экономике и геополитике демонстрируют прямо противоположную ситуацию, но расчёт, который справедливо ведут западные СМИ, заключается в том, что среднестатистический потребитель информации просто готов слепо верить своим «масс медиа» и слишком сильно обременён житейскими проблемами, чтобы тратить время на вникание в реальную ситуацию.

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К сожалению или к счастью, но бесконечно «скармливать» аудитории сказки невозможно, потому что реальность рано или поздно начинает добивать даже до самых упёртых. Простой вопрос: если Украина уже без малого полтора года «побеждает», то почему ситуация для неё становится всё хуже, оружия она требует всё больше, а экономическое бремя, взятое на себя коллективным западом по искусственному жизнеобеспечению Украины, становится всё тяжелее и тяжелее, что уже заметно даже в западных столицах?

В общем, журналист издания The American Conservative Брэдли Девлин позволил себе задаться вопросом: «Если Украина заявляет, что она побеждает, то как же выглядит поражение?». Девлин отсылает к недавнему заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в котором он заявил следующее: «По прошествии более года с момента начала большой войны очевидно, что Россия не достигла своих стратегических целей, и это означает, что Украина побеждает».

Как справедливо отметил Девлин, формулировка Шмыгаля, в которой он открыто искажает логику РФ в этом конфликте, позволяет заявлять о «победе Украины» до тех пор, пока она хоть в каком-то виде существует на политической карте мира. По мнению Девлина, хоть Россия и столкнулась с трудностями на Украине (прим. ред.: при этом журналист не отмечает, что эти трудности — исключительно следствие безмерной поддержки Киева Западом), но примерно 1/5 территории Украины находится под контролем РФ, а так называемое контрнаступление явно терпело фиаско даже на момент разбираемого Девлином заявления Шмыгаля.

Журналист считает выбранную Шмыгалём тактику разумной, но недостаточно разумной для того, чтобы оправдать события последнего месяца. А события следующие: многообещающее наступление не оправдало ожиданий, и в его результате ВСУ понесли тяжёлые потери в личном составе и технике. Девлин вспомнил и о том, что о застопорившемся «контрнаступлении» заявляют уже и на Украине, и в западных столицах, Киев и Вашингтон обмениваются обвинениями, а Западу приходится тратить всё больше и больше ресурсов на то, чтобы заместить уничтожаемую Россией технику.

Необходимо отметить, что Девлин рассмотрел только военную составляющую данного конфликта, и даже только по одному этому параметру он задаётся вопросом «Если это победа, то что же тогда поражение?». А ведь есть ещё экономическая составляющая, социальная, политическая и геополитическая. Украина полностью находится на выстроенном вокруг неё Западом аппарате искусственного жизнеобеспечения, социально-экономические последствия этого конфликта пока даже измерить толком невозможно, а изменения в глобальном миропорядке уже необратимы.