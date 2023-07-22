У раненого, особенно критически, выбор невелик: полететь на таком дроне в качестве «груза 300» или же...

Каких только «вундервафель» не придумало человечество за свою историю, чтобы истреблять себе подобных и попутно лечить раненых в результате того, что боевые действия — это всегда «игра» с участием противоположной стороны. Вот и в Британии, например, имеются тяжёлые беспилотники под названием Malloy, в задачу которых входит эвакуация раненых с поля боя. Такие беспилотники в неназванном количестве будут вскоре отправлены на Украину в рамках британского пакета «военной помощи».

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Принцип действия Malloy достаточно прост: «груз 300» фиксируется на специальной переноске, которая, в свою очередь, прикреплена к самому беспилотнику. Malloy оснащён мощными двигателями, благодаря которым он может поднимать и эвакуировать раненого массой до 180 килограммов, перевозя его на расстояние до семидесяти километров.

Какие при этом испытывает впечатления перевозимый таким образом по воздуху раненый боец, наверное, не столь важно: быть экстренно доставленным в госпиталь всё-таки важнее. Опасения сейчас вызывает не столько тот факт, что данный дрон вполне можно будет использовать и не по назначению, например, подвесив на него до 180 килограммов какой-нибудь взрывчатки.