Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британия передаст Украине мощные грузовые дроны Malloy, которые могут вывозить раненых с поля боя
У раненого, особенно критически, выбор невелик: полететь на таком дроне в качестве «груза 300» или же...

реклама

Каких только «вундервафель» не придумало человечество за свою историю, чтобы истреблять себе подобных и попутно лечить раненых в результате того, что боевые действия — это всегда «игра» с участием противоположной стороны. Вот и в Британии, например, имеются тяжёлые беспилотники под названием Malloy, в задачу которых входит эвакуация раненых с поля боя. Такие беспилотники в неназванном количестве будут вскоре отправлены на Украину в рамках британского пакета «военной помощи».

реклама

Принцип действия Malloy достаточно прост: «груз 300» фиксируется на специальной переноске, которая, в свою очередь, прикреплена к самому беспилотнику. Malloy оснащён мощными двигателями, благодаря которым он может поднимать и эвакуировать раненого массой до 180 килограммов, перевозя его на расстояние до семидесяти километров.

Какие при этом испытывает впечатления перевозимый таким образом по воздуху раненый боец, наверное, не столь важно: быть экстренно доставленным в госпиталь всё-таки важнее. Опасения сейчас вызывает не столько тот факт, что данный дрон вполне можно будет использовать и не по назначению, например, подвесив на него до 180 килограммов какой-нибудь взрывчатки.

#украина #боевые действия #великобритания #британия #англия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В начале июля во Львове в результате ракетного удара уничтожено «большое количество» наёмников из Польши и Германии — Минобороны
В Крыму ударом украинского БПЛА поражён склад боеприпасов, проходит эвакуация людей в радиусе 5 км
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
112
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
89
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
20
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
12
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
70
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
10
9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
9
Прикидываю оптимальный компьютер за 90000 рублей из нового железа с Алиэкспресс
4
Почему ЦРУ вкладывается в технологии воскрешения мамонтов
2
Xbox Game Pass Core - очередной провал компании Microsoft
9

Сейчас обсуждают

usr721
16:58
Выходной у них.
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
Евгений Сом
16:54
Это колда популярна фанатик безмозглый. А сонька как бешенная собачонка всеми силами пыталась добиться чтобы сделка не состоялась т.к. иначе косточку в виде колды отберут ))))) Но ты фанатик продолжай...
Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard
Андрей Москалев
16:53
Никак не поменяет. Прямых танковых дуэлей еденицы. Да и танков у ВСУ столько нет, чтоб вообще хоть как-то повлиять на что либо, если вообще этот украинский хлам можно назвать танками
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Серж Петров
16:48
вроде с видеоядром больше греется ?
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
beltar
16:47
Почему не на запорожском фронте? Там прыгунов на мины не хватает.
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
beltar
16:46
Было законтрактовано 76 машин до 2027-го года. Это вполне адекватная партия т. к. хватает Су-35 с С-400 и вопроса замены большого процента авиапарка не стоит. Причин считать, что F-35 или J-20 в чем-т...
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
Дед Мороз
16:42
Уря
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
Дед Мороз
16:41
Ну не хуже т62, прицел там как в новых т90
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
32Влад32
16:41
Самым активным образом.
ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы по доконфликтным российским посёлкам
Алексей Коновалов
16:34
Не ну вот смотри: хороший пример недавно слышал. Представь что в Канаде начались бы волнения по смещению там власти? Майдан канадский типа. Как вот считаешь, что б США предприняли? Процентов 100 вероя...
Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем