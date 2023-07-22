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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Крыму ударом украинского БПЛА поражён склад боеприпасов, проходит эвакуация людей в радиусе 5 км
Похоже, Киев никак не трезвеет. Значит, надо применять более действенные средства.

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Так уж получилось, что Украина за вторую половину прошлого года получила колоссальную инъекцию самоуверенности, и теперь попытки отрезвить киевское руководство, нанося удары «возмездия», уже не приводят к необходимым результатам: в Киеве только раззадориваются и совершенно нелепо считают, что в ответ на ответ надо бить в ответ. Получается порочный замкнутый круг, который приводит только ко всё более жёсткой позиции России. Вот и сегодня ВСУ осуществили удар беспилотниками по «инфраструктурному объекту» в Красногвардейском районе, который по итогу, как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, оказался складом боеприпасов.

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Судя по всему, склад был большой: по крайней мере, об этом свидетельствует принятое решение об эвакуации в пункты временного размещения населения, проживающего в радиусе пяти километров от поражённого склада. Чтобы «минимизировать риски» власти региона также приняли решение о приостановке движения на Крымской дороге.

По словам Аксёнова, власти региона рассчитывают на скорейшее устранение последствий данного чрезвычайного происшествия.

Стоит отметить, что это уже второй только за эту неделю удар ВСУ по складу боеприпасов в Крыму. Для чего предназначались эти боеприпасы, информация разнится, но в основном эксперты и комментаторы сходятся во мнении, что для внутренних нужд Крыма. То есть, на ситуацию на линии боевого соприкосновения это происшествие повлиять не должно. По крайней мере, теоретически.

#россия #украина #боевые действия
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