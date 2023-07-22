Видимо, сведения подтвердились только сейчас.

Хотя для тех, кто не понимают масштаб текущего российско-украинского конфликта, а он, на минуточку, по своей интенсивности уступает разве что Второй мировой войне, и это подтверждают не только в России, но и за рубежом, предоставляемая в сводках Минобороны кажется безумной и «раздутой», в реальности же она ещё даже очень консервативна. В частности, только сегодня Минобороны решилось опубликовать официальные сведения о том, что произошло во Львове шестого июля в ходе ракетного удара по академии сухопутных войск ВСУ.

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Оказалось, что, по подтверждённым данным, в результате этого удара было уничтожено «большое количество» наёмников из Польши и Германии, которые размещались на территории львовской академии. По статистике российского оборонного ведомства, всего в ходе специальной военной операции уничтожены 4 990 наёмников, и ещё 4 910 сбежали из Украины, осознав, что они применяются ВСУ как «пушечное мясо», и что попали они в вооружённый конфликт против военной сверхдержавы, а не в локальные «пострелушки» на Ближнем Востоке.