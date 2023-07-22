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Хотя для тех, кто не понимают масштаб текущего российско-украинского конфликта, а он, на минуточку, по своей интенсивности уступает разве что Второй мировой войне, и это подтверждают не только в России, но и за рубежом, предоставляемая в сводках Минобороны кажется безумной и «раздутой», в реальности же она ещё даже очень консервативна. В частности, только сегодня Минобороны решилось опубликовать официальные сведения о том, что произошло во Львове шестого июля в ходе ракетного удара по академии сухопутных войск ВСУ.
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Оказалось, что, по подтверждённым данным, в результате этого удара было уничтожено «большое количество» наёмников из Польши и Германии, которые размещались на территории львовской академии. По статистике российского оборонного ведомства, всего в ходе специальной военной операции уничтожены 4 990 наёмников, и ещё 4 910 сбежали из Украины, осознав, что они применяются ВСУ как «пушечное мясо», и что попали они в вооружённый конфликт против военной сверхдержавы, а не в локальные «пострелушки» на Ближнем Востоке.
Ранее Минобороны уже заявляло, что через Украину так или иначе прошло уже больше одиннадцати тысяч наёмников из десятков государств мира. Главными поставщиками «солдат
неудачи» являются Польша, Канада и США.