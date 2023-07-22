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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В начале июля во Львове в результате ракетного удара уничтожено «большое количество» наёмников из Польши и Германии — Минобороны
Видимо, сведения подтвердились только сейчас.

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Хотя для тех, кто не понимают масштаб текущего российско-украинского конфликта, а он, на минуточку, по своей интенсивности уступает разве что Второй мировой войне, и это подтверждают не только в России, но и за рубежом, предоставляемая в сводках Минобороны кажется безумной и «раздутой», в реальности же она ещё даже очень консервативна. В частности, только сегодня Минобороны решилось опубликовать официальные сведения о том, что произошло во Львове шестого июля в ходе ракетного удара по академии сухопутных войск ВСУ.

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Оказалось, что, по подтверждённым данным, в результате этого удара было уничтожено «большое количество» наёмников из Польши и Германии, которые размещались на территории львовской академии. По статистике российского оборонного ведомства, всего в ходе специальной военной операции уничтожены 4 990 наёмников, и ещё 4 910 сбежали из Украины, осознав, что они применяются ВСУ как «пушечное мясо», и что попали они в вооружённый конфликт против военной сверхдержавы, а не в локальные «пострелушки» на Ближнем Востоке.

Ранее Минобороны уже заявляло, что через Украину так или иначе прошло уже больше одиннадцати тысяч наёмников из десятков государств мира. Главными поставщиками «солдат неудачи» являются Польша, Канада и США.

#россия #украина #боевые действия
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usr721
17:05
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usr721
16:58
Выходной им дали что ли.
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Евгений Сом
16:54
Это колда популярна фанатик безмозглый. А сонька как бешенная собачонка всеми силами пыталась добиться чтобы сделка не состоялась т.к. иначе косточку в виде колды отберут ))))) Но ты фанатик продолжай...
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Андрей Москалев
16:53
Никак не поменяет. Прямых танковых дуэлей еденицы. Да и танков у ВСУ столько нет, чтоб вообще хоть как-то повлиять на что либо, если вообще этот украинский хлам можно назвать танками
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Серж Петров
16:48
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beltar
16:47
Почему не на запорожском фронте? Там прыгунов на мины не хватает.
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beltar
16:46
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Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
Дед Мороз
16:42
Уря
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Дед Мороз
16:41
Ну не хуже т62, прицел там как в новых т90
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
32Влад32
16:41
Самым активным образом.
ВСУ впервые применили кассетные боеприпасы по доконфликтным российским посёлкам
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