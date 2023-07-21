Не многовато ли «инструкторов»?

ЧВК «Вагнер», которые, как бы сильно и несмываемо себя не дискредитировали отдельные руководители этого подразделения, героически сражались в рамках специальной военной операции. Это факт, который невозможно отнять, изменить или исказить. К методам и тактикам, которые применялись «вагнеровцами», имеются справедливые вопросы, но на сегодняшний день это одно из наиболее опытных боевых подразделений в мире. И вот, бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают пополнять свой полевой лагерь под Осиповичами в Могилёвской области Республики Беларусь. Качественный спутниковый снимок этого значительно разросшегося лагеря появился сегодня в Сети в тематических «пабликах» в социальных сетях.

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Официальная версия, по которой ЧВК «Вагнер» присутствуют в Беларуси — это передислокация верных конкретно Евгению Пригожину отрядов с целью инструктирования, повышения боевой квалификации и, как следствие, боеготовности белорусской территориальной обороны. Какая у этого действа неофициальная (читать — реальная) задача, неизвестно, но приграничные с Беларусью государства серьёзно занервничали и даже стягивают к границе дополнительные силы.

Стоит помнить, что часть «вагнеровцев», хоть и неизвестно, насколько значительная, перешла на контрактную службу в МО РФ или других силовых ведомствах.