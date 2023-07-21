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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В МИД РФ уточнили, что Россия будет делать с судами, следующими в черноморские порты Украины
Да, собственно, ничего экстраординарного: всё, как у всех и везде.

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После того как Россия официально объявила о том, что в переводе на нормальный язык можно назвать морской блокадой украинских черноморских портов, заявив, что все следующие в этих направлениях корабли будут восприниматься как потенциальные перевозчики военных грузов, у многих возник справедливый вопрос: какие действия Россия готова себе позволить в этом плане? Что ж, заниматься спекуляциями на информации больше не нужно, поскольку официальной информацией поделился замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

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По словам Вершинина, в заявлении Министерства обороны имеется в виду, что «мы должны убедиться, что судно с чем-то плохим идёт». Для этого ВС РФ будут запрашивать информацию о судне и при необходимости его осматривать. Данные действия Вершинин назвал «совершенно логичными», учитывая террористические акты, которые под прикрытием «зерновой сделки» осуществлялись в отношении Крымского моста.

Стоит понимать, что степень жёсткости действий ВС РФ в отношении нарушителей акватории временно опасных районов Чёрного моря будет зависеть от поведения капитанов соответствующих судов. Топить их, конечно, вряд ли будут, но брать на абордаж с захватом управления и последующей отправкой в порт на осмотр — вполне. Как это, к слову, делают многие государства, оперирующие в опасных территориальных водах.

#россия #украина #боевые действия
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