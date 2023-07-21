Страховщики уже вовсю умывают руки от страхования судов, следующих в опасные акватории.

И хотя ценность ООН в наши дни сильно преувеличена, но данная организация ещё существует и является площадкой, где государства могут официально уведомить все другие страны о своём видении мировой ситуации. Россия, например, в рамках заседания Совбеза ООН по «последствиям отказа РФ» от участия в «зерновой сделке», дипломатическим языком предупредила о том, что районы акватории черноморских портов Украины отныне фактически блокируются с моря.

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По словам зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, все суда, которые будут следовать в украинские порты, будут восприниматься российскими войсками как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, а государства, флаги которых развеваются на этих кораблях, будут считаться напрямую вовлечёнными в конфликт на стороне Украины. Соответствующее заявление ранее сделало Минобороны России, параллельно уведомив об изменении обстановки в черноморском регионе всех мореплавателей.

Кроме того, Полянский добавил, что за год действия «зерновой сделки» Украина пользовалась договором, чтобы нарастить военный потенциал в районах своих черноморских портов: за это время туда было свезено огромное количество вооружений, топлива, боеприпасов и прочего. Сейчас у России, по словам дипломата, «появилась возможность исправить эту ситуацию».