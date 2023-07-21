Часть из них невозможно реализовать даже при желании. В остальных же никакого желания в принципе не проявляется.

Несмотря на то, что Россия предупреждала, чем закончится наглая эксплуатация «зернового коридора» без учёта требований Москвы, после непродления данной «сделки» представители Украины и спонсирующего её коллективного Запада вытаращили искренне удивлённые глаза и в очередной раз заявили, что действия России приводят к голоду в развивающихся странах.

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О том, что если бы коллективный Запад действительно заботился о жителях развивающихся стран, а не использовал этот тезис в исключительно пропагандистских целях, то все требования России в рамках Черноморской инициативы, а именно так правильно именуется «зерновая сделка», были бы безоговорочно выполнены. Но, как мы видим, этого не произошло, поэтому зерновая сделка окончена, а портовая инфраструктура Украины во избежание продления «сделки» без участия РФ, ракетными ударами была практически сведена к нулю.

Теперь же в МИД РФ, чтобы в очередной раз предстать в нужном свете перед африканскими государствами, заявили, что для возобновления «сделки» необходимо просто-напросто выполнить все российские требования, изложенные в касающихся её документах. Среди этих требований: подключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок запчастей для сельхозтехники, восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, снятие ограничений на вывоз российского продовольствия и удобрений в европейские порты. Очевидно, что нынешние политические «элиты» коллективного Запада на такие действия решиться не готовы.