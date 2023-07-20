Удар наносится управляемыми противотанковыми ракетами.

Как результат подавления систем ПВО ВСУ у российской авиации стало гораздо больше пространства для манёвров для отражения наступающих группировок оппонента на всех направлениях линии боевого соприкосновения. Кадры работы разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» публикуются фактически ежедневно, и сегодня Минобороны показало очередной такой видеоролик, в котором экипаж Ка-52 с помощью управляемой противотанковой ракеты наносит удар по бронетехнике ВСУ.

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Тотальное господство ВС РФ в воздухе как одну из причин неудач в рамках наступления признают и в украинском военном руководстве, из раза в раз отмечая, что Киеву от Запада нужны десятки единиц авиационной техники.

Необходимо при этом помнить, что сотни различных единиц авиационной техники советского образца уже были переданы Украине из стран Восточной Европы, у которых они сохранились со времён Организации Варшавского Договора. К сегодняшнему дню все эти запасы уже выгребли, поэтому на очереди американские истребители F-16. Правда, передадут их Украине, в лучшем случае, в следующем году, когда текущее наступление уже закончится.