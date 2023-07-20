Настоящее, а не вымышленное чудо-оружие делает своё дело.

На счету дронов-камикадзе «Ланцет» уже свыше четырёхсот только имеющихся в широком доступе фактов поражения той или иной техники ВСУ в рамках специальной военной операции. Сегодня одним таким задокументированным общедоступным фактом стало больше: в рамках продолжающегося отражения наступления украинских сил на Южно-Донецком направлении операторы «Ланцета» поразили пусть и уже брошенную, но всё же бронетехнику.

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Следует помнить, что войска на линии боевого соприкосновения активно насыщаются «Ланцетами»: производство этих дронов-камикадзе, согласно прозвучавшей в специальном посвящённом им репортаже на одном из российских телеканалов, с момента начала СВО выросло в пятьдесят раз. Что мы, собственно, и наблюдаем каждый день по всё новым и новым кадрам уничтожения техники противника.

Данные «хирургические инструменты» применяются для поражения не только бронетехники, но и РЛС систем ПВО, опорных пунктов, зенитных ракетных комплексов, артиллерии, как ствольной, так и реактивной, ну и, естественно, лёгкой техники. Всё это позволяет назвать «Ланцет» действительно тем видом вооружения, изменившим «правила игры» в рамках данного конфликта.