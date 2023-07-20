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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Херсонской области предупредил о потере урожая из-за последствий разрушения плотины Каховской ГЭС
То, чем славится Херсонская область, в значительной степени будет утрачено.

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О том, что последствия разрушения плотины Каховской ГЭС будут не только экологическими и социальными, но и аграрно-экономическими, специалисты предупреждали ещё в начале лета, когда плотина, собственно, и была прорвана и разрушена на фоне ослабления конструкции под многократными ударами украинской реактивной артиллерии. В результате исчезновения на долгие годы, если не десятилетия, Каховского водохранилища вкупе с прекращением наполнения Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов урожай будет потерян, о чём сегодня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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Важно понимать, что аграрный сектор является одним из (если не основным) ключевых в экономике Херсонской области. Как итог, регион имеет все шансы надолго превратиться в дотационный.

Что до плотины Каховского водохранилища, то восстановить её, конечно же, можно, но во-первых, сначала должны закончиться боевые действия, или же линия боевого соприкосновения должна быть отодвинута на сотни километров от места грандиозного строительства, а во-вторых, в любом случае этот процесс крайне затратен по времени и ресурсам, и даже в среднесрочной перспективе говорить о восстановлении водоснабжения и орошения сельхозземель в Херсонской области, к сожалению, не приходится.

#россия #экономика
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