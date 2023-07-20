Ребят, вы из Международного уголовного суда сначала вышли?

Хотя многие государства, не будем показывать пальцем на ЮАР, пока не проходят экзамен на готовность к смене миропорядка на многополярный, но в целом тенденция очевидна: Запад (The West) остаётся в своём пузыре, пока остальной мир (The Rest) начинает активно контактировать между собой и развивать взаимовыгодное сотрудничество на всех уровнях. О том, что количество государств, желающих вступить в группу БРИКС, перевалило за два десятка, и составило на сегодняшний день уже 22 страны, заявил шерпа (представитель) БРИКС от ЮАР Анил Суклал.

реклама

Карта, демонстрирующая текущих и потенциальных членов БРИКС.

В общей сложности же так или иначе готовность к присоединению к БРИКС рассматривают уже свыше сорока государств: 22 подали заявки, и ещё примерно столько же, согласно докладу господина Суклала, «неофициально» выразили заинтересованность во вступлении в эту группу.

Ходят слухи, что в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге, который пройдёт с 22 по 24 августа, в состав данного экономического объединения примут сразу пять новых членов: Египет, Аргентину, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Индонезию. Впрочем, пока это только пусть и очень правдоподобные, но всё же слухи. В качестве одной из основных задач группы БРИКС является создание совместной финансово-экономической системы, которая была бы непробиваемой для санкционного воздействия. Проще говоря, группа БРИКС нацелена на отсечение себя от коллективного Запада и оставление его наедине с самим собой и со всеми своими проблемами. Сейчас активно прорабатывается идея создания свободно конвертируемой наднациональной валюты стран-членов объединения.

В качестве одной из основных задач группы БРИКС является создание совместной финансово-экономической системы, которая была бы непробиваемой для санкционного воздействия. Проще говоря, группа БРИКС нацелена на отсечение себя от коллективного Запада и оставление его наедине с самим собой и со всеми своими проблемами. Сейчас активно прорабатывается идея создания свободно конвертируемой наднациональной валюты стран-членов объединения.