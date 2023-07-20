Поправка: уже таковое.

Осознание реальности потихоньку начинает доходить и до представителей киевской власти. Как известно, ни один, даже самый красивый и выверенный план военных и боевых действий не выдерживает первого столкновения с противником, особенно, если в сознании держать псевдо-успехи прошлой осени по занятию территорий, с которых российские войска просто-напросто вышли во избежание окружения и перерезания логистических цепочек, и рассчитывать на повторную реализацию данной задумки. Вышло всё сильно не так: ВС РФ с прошлой осени перешли в глухую оборону, выстроили укрепления, которые в народе уже прозвали «Линией Суровикина», и как итог, стартовавшее в начале июня «контрнаступление» ВСУ пока не может дойти даже до первого эшелона этой обороны, неся в процессе несовместимые даже с гипотетическим успехом потери.

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Естественно, текущий расклад, который невозможно скрыть или заболтать, меняет восприятие «контрнаступа»: вместо молниеносных захватов территории и выхода аж к Азовскому морю с планом по перерубанию российского сухопутного коридора и нарушением логистики ВСУ перешли к тяжёлому и длительному наступлению. Вчера это заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли, сегодня аналогичный тезис за ним повторил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, которые он произнёс в интервью агентству France Presse, наступление продвигается медленнее, чем хотелось бы Киеву, и что оно будет «долгим и сложным». В качестве причин затянувшегося наступления Подоляк упоминает повсеместное минирование территории Россией, а также, куда уж без этого, нехватку вооружений у Украины. Чтобы придать наступлению ускорение, Киеву, по мнению Подоляка, нужно ещё две—три сотни единиц бронетехники и шесть—восемь десятков истребителей F-16.

nullВ общем, ничего нового, и наблюдать за этим Зазеркальем становится всё тяжелее. Сделать единственно правильное в первую очередь для самой Украины решение — прийти, наконец, в чувства, осознать полностью дотационный статус украинской экономики и военной машины, и сесть с Россией за стол переговоров, пока не пришлось потерять ещё больше, в Киеве до сих пор не готовы и не собираются. Вместо этого продолжаются однотипные комментарии о нехватке вооружений в духе «пришлите нам ещё целый корпус, а лучше армию, и вот тогда мы что-нибудь сможем». К сожалению, бытует справедливое мнение о том, что до тех пор, пока коллективный Запад сохраняет готовность содержать Украину во всех отношениях, воинственная, бескомпромиссная и оторванная от реальности риторика в Киеве никуда не денется.