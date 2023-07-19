На ремонт уйдёт год — минимум.

Россия после окончания «зерновой сделки» решила открыто и ясно продемонстрировать, что её продолжения, по крайней мере, в прежнем виде и с прежними «точками отправки» не будет. Две ночи подряд наносились (и, вероятно, продолжатся ещё) массированные ракетные удары по портовой инфраструктуре Одессы и Николаева, и вот, сегодня после самой, как выразился мэр Одессы, тяжёлой ночи с момента начала СВО, на Украине заявили о масштабах повреждений.

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Согласно комментарию министра аграрной политики Украины Николая Сольского, ракетный удар «вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск», входящего в состав одесской агломерации. Кроме того, в ходе ракетных ударов только в порту Черноморска были уничтожены 60 тысяч тонн предназначенного для экспорта зерна, которое должно было быть отправлено из порта ещё два месяца назад.

Что до ущерба, нанесённого портовой инфраструктуре, то для восстановления только порта Черноморск потребуется не меньше года. Сольский тут же начал давить на жалость и эмоции, призывая привлечь Россию к ответственности за то, что «население беднейших стран окажется на грани выживания».

nullРоссия неоднократно предупреждала, что для продолжения работы «зерновой сделки» необходимо выполнить все российские условия, чего коллективный Запад с его нынешними «элитами» делать в принципе не готов. Что же до портовых городов Украины, то Киев также неоднократно предупреждали, что их милитаризация под прикрытием «зерновой сделки» рано или поздно закончится плохо. Что ж, случилось то, что и должно было случиться, и винить во всём Украине кроме самой себя и своих спонсоров больше некого.