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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Резников считает, что истребители F-16 появятся на Украине в следующем году
Есть ли у Киева столько времени — вот, в чём вопрос.

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Несмотря на то, что идея с необходимостью восстановления практически полностью уничтоженной авиации на Украине с точки зрения Киева вполне здравая, но сильно (скорее всего, уже критически) запоздалая. Самолёты ВВС ВСУ нужны были даже не вчера и не позавчера, а полтора месяца назад — для прикрытия так называемого контрнаступления. Сейчас же это больше напоминает размахивание словесными кулаками после драки. Тем не менее, градус истерики и надежды в украинском обществе нужно поддерживать, иначе после «протрезвления» начнут задаваться неудобные вопросы, вот министр обороны Украины Алексей Резников этим регулярно и занимается. Сегодня, например, Резников примерно обозначил сроки поступления на Украину истребителей F-16.

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Как отметил глава украинского оборонного ведомства, сейчас в стране отсутствует пригодная для использования данных самолётов инфраструктура, а лётчики ещё не прошли обучение. Принимая всё это во внимание, в Киеве рассчитывают, что «оптимистичный» сценарий передачи Украине истребителей F-16 — это следующий год. Пока без конкретики. За это время, продолжил Резников, минобороны сделает «домашнее задание».

nullС логической точки зрения объяснить одержимость киевских властей получением F-16 невозможно. Во-первых, по своим тактико-техническим характеристикам данные истребители примерно соответствуют массово утраченным Украиной в ходе боевых действий МиГ-29 и Су-27, в том числе и тем, что были переданы стране из государств восточной Европы. Во-вторых, передать истребители в том количестве, которое было бы достаточным для изменения ситуации на поле боя в пользу Украины, коллективный Запад не способен. Для этого нужно передать сотни, сотни и ещё раз сотни самолётов вкупе со всей вспомогательной аппаратурой, техническим персоналом, лётчиками и аэродромами. Вчера высший генерал армии США уже назвал идею достижения Украиной паритета с РФ в плане авиации невозможной.

#россия #украина #сша #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #военная авиация
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