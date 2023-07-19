Есть ли у Киева столько времени — вот, в чём вопрос.

Несмотря на то, что идея с необходимостью восстановления практически полностью уничтоженной авиации на Украине с точки зрения Киева вполне здравая, но сильно (скорее всего, уже критически) запоздалая. Самолёты ВВС ВСУ нужны были даже не вчера и не позавчера, а полтора месяца назад — для прикрытия так называемого контрнаступления. Сейчас же это больше напоминает размахивание словесными кулаками после драки. Тем не менее, градус истерики и надежды в украинском обществе нужно поддерживать, иначе после «протрезвления» начнут задаваться неудобные вопросы, вот министр обороны Украины Алексей Резников этим регулярно и занимается. Сегодня, например, Резников примерно обозначил сроки поступления на Украину истребителей F-16.

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Как отметил глава украинского оборонного ведомства, сейчас в стране отсутствует пригодная для использования данных самолётов инфраструктура, а лётчики ещё не прошли обучение. Принимая всё это во внимание, в Киеве рассчитывают, что «оптимистичный» сценарий передачи Украине истребителей F-16 — это следующий год. Пока без конкретики. За это время, продолжил Резников, минобороны сделает «домашнее задание».